Tailandés de 102 años arrasa en competiciones atléticas

Sawang Janpram no había participado en ninguna competición atlética hasta que en 2017 su hija le animó a presentarse. Desde entonces, este hombre que hoy tiene 102 años domina varias competiciones en su categoría para mayores de 100 y rompe récords como el de los 100 metros lisos, que recorre en 27,08 segundos.

Con una voz todavía vigorosa, Janpram cuenta a Efe por teléfono cómo en la competición atlética tailandesa Samut Songkhran del pasado fin de semana ganó el oro en los 100 metros lisos, con récord incluido en su categoría, lanzamiento de peso, disco y jabalina.

Dice que el mayor atractivo de las competiciones es encontrarse con viejos amigos, aunque en algunas participa él solo porque no quedan más atletas vivos en su categoría.

“No siento nada especial cuando corro. Solo me divierte y me cansa un poco. Noto que mi cuerpo está haciéndose más fuerte. Mi salud física y mental ha mejorado”, explica el centenario.

GOLDEN ATHLETE: A 102-year-old man is known as Thailand's oldest sprinter and is also a gold medalist athlete. Meet Sawang Janpram. pic.twitter.com/5JfOJp761J