Hinchas argentinos le echan en cara a Martín Liberman sus dichos contra Messi

Martín Liberman, actual periodista deportivo de ‘Debate F’ de ESPN, tuvo muchas críticas para Lionel Messi y Ángel Di María, luego de los subcampeonatos de Argentina en dos Copas América ante Chile (2015 y 2016), el segundo lugar obtenido frente a Alemania en el Mundial de Brasil 2014, la eliminación de Rusia 2018 a manos de Francia en octavos de final y en el torneo de selecciones sudamericanas de 2019, en el momento en que el conjunto gaucho fue derrotado por la ‘Canarinha’ en semifinales.

En los últimos años también había manifestado su desazón cuando la selección comenzaba a ser dirigida por Lionel Scaloni. En el último tiempo, el elenco de América del Sur terminó campeón de América en 2021 contra Brasil y se quedó con el título mundial de Qatar 2022, después de vencer a Francia. Ahora, los hinchas albicelestes salieron a cobrar sus anteriores declaraciones.

“¿Quieres que elogie a Messi? Que juegue bien, que la rompa y agarre el balón para dejar a dos en el camino con la selección argentina. Miró el piso en Estados Unidos contra Chile. Lo mismo en Brasil contra los alemanes. Déjate de joder”, indicó Liberman en el programa español de TV ‘El Chiringuito’.

¿Los goles de Messi en Qatar 2022 han servido para algo? pic.twitter.com/LaTDCXvfqs — Kidou Yuuto (@KidouYuutoRBB) December 19, 2022

El comunicador habló del ‘Fideo’ en Fox Sports: “en el seleccionado, Di María no será recordado por nada”.

Ángel Di María se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar un gol y salir CAMPEÓN en:



Final de Juegos Olímpicos.

Final de Copa América.

Finalísima.

Final de Copa del Mundo. pic.twitter.com/457uCxD4vG — Jairo0784 (@jairo0784) December 19, 2022

Acerca del entrenador de la ‘Scaloneta’, de igual forma se despachó en su momento: “el día de mañana un gran entrenador podrá ser Scaloni. Hoy no lo es. Es un pibe sin ninguna experiencia. Un piloto de tormentas. Obviamente no está a la altura de la situación. No debería ser DT de la selección. Pero Scaloni no se la robó a nadie, eh. Scaloni fue llevado ahí por Sampaoli. Y no fue para nada leal”.

Martín Liberman en Fox Sports llegó mencionar a Scaloni como alguien "desleal"... pic.twitter.com/VTT86wCRRe — Editor (@Editor_76) December 14, 2022

“A los que se dedican en momentos de alegría a la cacería de brujas y a los videos fuera de contexto, sepan que tienen una miserable vida y que no sirven para nada. Festejen. Disfruten”, fue el mensaje del ‘Colorado’ este martes en su cuenta de Twitter, en respuesta a los distintos juicios emitidos por la comunidad argentina.