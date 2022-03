Saldo positivo para Colombia en el inicio de la recta final del Sudamericano

Con goles adicionales de Rebeca, Dudinha, Carol y Ana Julia, Brasil logró repetir en el Estadio Charrúa de Montevideo lo que ya hizo en la fase de grupos, donde aplastó a todas sus rivales (3-0 vs Argentina, 7-0 vs Bolivia, 5-0 vs Paraguay y 6-0 vs Venezuela).

Johnson se consolidó además en el encuentro contra la Roja como la mayor goleadora: la número 9 marcó nueve de los 29 goles que hizo un equipo hasta el momento.

Las selecciones se cruzarán de nuevo el próximo miércoles, cuando Colombia se medirá frente a Chile, mientras que Brasil lo hará frente a Paraguay.