“A los niños les digo que se diviertan jugando al fútbol”: Ronaldinho

"Soy muy amigo de Leo Messi y el Barça es parte de mi vida, el club donde jugué más tiempo", reconoció Ronaldinho, que aprovechó para agradecer a la afición del eterno rival de los barcelonistas: "Me recuerdan mucho los clásicos en el Bernabéu. La gente del Madrid siempre me ha tratado con mucho respeto".

"Gracias al balón he cumplido mis sueños, he tenido la suerte de hacer lo que me gustaba, y para ello hay que entrenar mucho", contó el de la eterna sonrisa, mientras los asistentes le enfocaban con el móvil, buscando un saludo, una foto para el recuerdo que acabaría siendo imposible.

Este encuentro con la afición de Málaga tan solo duró un cuarto de hora, por lo que la gran mayoría de los presentes se marcharon descontentos por no haber conseguido el premio de una firma, una instantánea o un simple saludo después de haberle esperado con paciencia durante horas, en algunos casos.

El ganador del Balón de Oro en 2005 se marchó fugazmente entre la gran cantidad de gente que se agolpó para verle de cerca, ataviados con camisetas de equipos en los que él jugó, como el Barça, Flamengo, PSG y la selección brasileña, pero en un visto y no visto, volvió al coche y se marchó saludando desde la ventanilla, como si de un monarca se tratase, dejando al público con ganas de más.