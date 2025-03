No tiene problemas en aceptar que no es titular del equipo. Inclusive reconoce que hoy por hoy hay futbolistas que están por encima de él. Sin embargo, intenta aprovechar los minutos que le ha venido dando el entrenador César Farías.

Luis González ingresó en el segundo tiempo y ayudó en la remontada 2-1 de Junior ante Unión Magdalena, este miércoles en el estadio Metropolitano, por la décima jornada de la Liga-I.

El mediocampista participó en el primer tanto con un gran cambio de frente para Jhomier Guerrero y le dio la asistencia a ‘Tití’ Rodríguez con un centro preciso. Luego del compromiso, el venezolano dijo que ha venido “aportando” cuando le ha tocado entrar.

“Uno trabaja siempre para jugar. Yo nunca me he quejado de nada, he aceptado que hay algunos jugadores por encima. He tratado que cuando me toque aportar. He entrado dos partidos y he dado asistencias. Voy a seguir trabajando y estar tranquilos y que Dios siga poniéndome en el camino”, señaló en la zona mixta.

‘Cariaco’, que tuvo buenos minutos juntándose con Teófilo Gutiérrez, expresó que fue un partido bastante duro en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Estuvo duro, pero gracias a Dios se lograron los tres puntos. La clave fue la movilidad tener un poco más la pelota, porque ellos la tuvieron un poco más en el primer tiempo. Agarramos la pelota y empezamos a complicarlos a ellos. No tuvimos la pelota en el primer tiempo y ellos encontraron los espacios”, aseguró.

Por último, Luis González le agradeció al hincha por el apoyo que dieron en el clásico costeño.

“Agradecerle a la gente por el apoyo, alentaron hasta lo último. El gol llega sobre el final y también es gracias a la hinchada”, concluyó.