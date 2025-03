César Farías terminó conforme con la victoria, pero reconoció que su equipo no realizó su mejor partido. El técnico venezolano resaltó la valentía que tuvieron sus dirigidos para inclinar la balanza a su favor en la segunda parte, logrando sobre el final la remontada.

“No jugamos bien, no nos encontramos bien. Por la semana larga perdimos esa secuencia de fútbol que traíamos. No estuvimos tan atentos, no estuvimos en esa sintonía que nos viene caracterizando en los últimos juegos. Pero bueno, eso te obliga a otros aspectos. Uno ve los clásicos en Colombia y pasan a ser algo emocional totalmente. Nosotros felizmente tenemos profundidad en los cambios, también hubo la actitud correcta en el segundo tiempo. Vimos el desgaste del rival y sabíamos que esa segunda unidad nuestra podía hacer daño, pero necesitábamos jugar un poco más la pelota por dentro para poder desacomodarlos y lo logramos”, expresó.

“El profesor Alexis (García) es inteligente para organizar su equipo y cortar el juego. Hicieron bastantes ‘fouls’ tácticos. A ellos les salieron mejor las cosas en principio. Pero como dije, no hay que desistir y nosotros seguimos intentando a través de la pelota. Metimos jugadores para jugar, como Teo, ‘Cariaco’ y Fabián (Ángel), y metimos al ‘Tití’ para punzar y a Déiber (Caicedo) para desequilibrar, y logramos lo que queríamos”, agregó.

Farías trata de ver el vaso medio lleno y saca lo positivo de su equipo en un partido donde por varios pasajes se vio por debajo de su rival. Agradeció, además, el apoyo de la afición rojiblanca.

“Es bueno sacar adelante un partido que no jugamos bien. Esto hace equipo, cuando uno tiene adversidad y logras remontar con tu gente, a la que hay que agradecer, porque se prendieron, animaron a su equipo, el grupo creció emocionalmente y eso generó más fútbol y permitió lograr la remontada. Me siento complacido por el esfuerzo de los muchachos”, afirmó.

El técnico rojiblanco resalta la campaña que está realizando su equipo, que hoy es cuarto con 19 puntos, a dos del líder, Atlético Nacional. Los rojiblancos encarrilan tres triunfos consecutivos y solo han perdido un partido en las 10 fechas jugadas.

“En 10 partidos este es el mejor arranque de Junior en lo últimos 10 años. Nosotros reconocemos que no estamos del todo bien, podemos mejorar, pero de los que estamos entre los ocho somos los únicos que encarrilamos tres victorias seguidas. Ahora se vienen partidos bravos, nos toca cuatro partidos difíciles, ir a la altura un par de veces, a una altura media como Ibagué, recibimos a uno de los líderes. Esos partidos contra los grandes aquí a mí me dan más tranquilidad porque sé que nosotros también tenemos equipo para afrontar ese tipo de partidos. El camerino está en sintonía, porque sino no hubiese perdido un solo partido de 10 jugados”.

Farías insistió en que su equipo sigue buscando la perfección, reconociendo que aún hay muchas cosas por mejorar de cara a la recta final del campeonato.

“El fútbol es de pequeños detalles, de la pequeñas tareas. Hay un juego con la pelota y otro con la pelota. Nosotros debemos corregir esas cosas. Todas las semanas estamos trabajando sobre eso. Hoy era un partido diferente, no es como cuando enfrentas a Millonarios, Medellín o Cali, y sin embargo, con ese enredo que nos metimos, tuvimos una respuesta para solventarlo. A pesar de haber ganado, estamos claros que no fue nuestro mejor partido, pero lo sacamos adelante y eso hay que valorarlo”, concluyó.