Desde que ingresó al campo el equipo cambió. Teófilo Gutiérrez fue una de las claves en el sufrido triunfo 2-1 de Junior ante Unión Magdalena, este miércoles en el estadio Metropolitano, por el clásico costeño.

El barranquillero marcó el tanto del empate parcial y estuvo involucrado en varios ataques del cuadro rojiblanco, que ya está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

“Los goles siempre van a ser importantes si sirven para el equipo. Enfrentamos a un gran rival, un gran clásico y nos llevarnos los tres puntos para poder estar ahí de tercero en la tabla. No es fácil jugar partidos seguidos y seguir acumulando juegos, pero creo que en todo momento buscamos el arco. En el segundo tiempo se nos hizo más fácil por la calidad de jugadores que entraron a aportar al equipo”, manifestó en la zona mixta.

El veterano atacante resaltó los cambios que hizo César Farías y aseguró que todos ingresaron bien al compromiso.

“Éramos jugadores de buen pie y ya encontramos un desgaste del rival muy importante. Los que entramos lo hicimos muy bien, con grandes sociedades, grandes pases y buena finalización. En el segundo tiempo el profe hizo los cambios que creía que tenía que hacer y nos dio resultados. La gente está feliz y mañana (jueves) hay Junior días”, afirmó.

El oriundo del barrio La Chinita le restó importancia a la perdida de tiempo que tuvo el Unión Magdalena a lo largo de todo el segundo período.

“No tanto eso, ellos por ahí se encontraron con su juego y su estilo, hay que respetarlo. Después nosotros hicimos los goles y obviamente estamos de local, había que hacer respetar a la gente, pero siempre con el fútbol que nos caracteriza, de buenas sociedades, buenos pases y buenos goles”, explicó.

Por último, y fiel a su estilo, Teófilo Gutiérrez dejó en claro que para esta clase partes vino y que está más vigente que nunca.

“Para esto vine. Yo soy Teo Gutiérrez y siempre lo demuestro”: dijo el delantero barranquillero, quien fue escogido como la figura del clásico costeo en el que Junior derrotó 2-1 al Unión Magdalena. pic.twitter.com/bpAOoN9s67 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 27, 2025

“Uno siempre está. Para eso vine, para aportarle al club, porque es lo más importante. En ningún momento por mi cabeza estaba retirarme ahora. Siempre dije que quiero seguir, estoy en óptimas condiciones y el fútbol está. Yo lo dije una vez, creo que no vuelvo a repetirlo. Soy Teo Gutiérrez, lo demuestro día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, no es de decirlo, es de hacerlo también. Estoy feliz porque me vuelvo a reencontrar con el gol, con el fútbol, y lo que quiere la gente y ustedes también”, concluyó.