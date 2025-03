César Farías tomó un nuevo aire en Junior. Y no es para menos. La eliminación ante América en la Copa Sudamericana había pegado muy fuerte y su nombre estaba bastante resistido entre toda la hinchada rojiblanca.

Leer también: Así va la tabla de la Liga Betplay tras los triunfos de Junior y Nacional

Sin embargo, su equipo se repuso de buena manera a este duro golpe y venció con autoridad 2-1 a Millonarios, rival al que superó ampliamente en el juego disputado en el estadio Metropolitano.

Por eso el timonel aseguró que disfrutó mucho del juego realizado por sus dirigidos, que consiguieron un buen triunfo para seguir en los puestos de clasificación.

“Lo que voy a decir no es para responderle a nadie. Yo hoy disfruté mucho a mi equipo, fue amplio dominador hasta el final. Pudo haber sido uno de los partidos en los que más generamos. Tuvimos una alta posesión, una expectativa de gol tremenda, nunca corrimos riesgo. El equipo se soltó a jugar y creyó en sí, en sus compañeros, en lo que es Junior. Nos merecimos la victoria”, declaró en rueda de prensa.

“El equipo puede crecer mucho más. Un resultado como este te da confianza. Los equipos grandes que van a entrar en cuadrangulares juegan de otra manera, ya se ha visto ante Once Caldas, en el segundo tiempo ante América. Fuimos capaces de sacar tres puntos en la altura. Cuesta ver lo bueno que se va creciendo cuando no se gana”, complementó.

Leer más: Junior 2, Millonarios 1: triunfo que refresca

El estratega resaltó la adaptación que han tenido con los nuevos jugadores y valoró la relación que ha construido con los futbolistas más experimentados del plantel.

“El otro día nos quedamos hablando Bacca, Didier, Teo y yo una hora y 45 minutos. Les dije que fue una lástima no grabar esta conversación de fútbol, porque fue profunda en lo que íbamos viendo cada uno y eso es un fiel reflejo de lo que se ve. Este es un equipo que consigue los espacios, que hace daño, que entra uno y otro y no se resiente. A veces un extranjero se demora seis meses, ocho meses en adaptarse, estos dos muchachos ya están y es un punto alto para nosotros. Esperamos seguir por esta senda y conseguir una conquista importante”, manifestó el DT.

“Al tener obligaciones con las pequeñas tareas también es difícil que te salga el contrario. Después viene una elaboración en zonas que te van quedando largas, que te genera un juego que te ilusiona. Después tenemos distintas características. Uno disfruta lo que hace Teo, lo de Jordan (Barrera), yo disfruté mucho el juego de mi equipo. Pasara lo que pasara yo estaba contento por lo que hicieron dentro del campo. Nos hicieron un penal que no fue, lo aceptamos y trabajamos. Nuestra carrera está basada en haber superado adversidades, en no rendirse, en luchar. Junior, cuando las cosas se ponen complicadas, saca cara, y en eso nos parecemos. Vamos a tomarlo con calmar, con tranquilidad, a pensar en el partido ante Llaneros. Hay que tener una semana correcta para sumar y hacer una buena presentación”, añadió.

El orientador dijo que estaba tranquilo cuando se iba a ejecutar el penal que posteriormente les dio la victoria.

Leer también: Acolfutpro denuncia que un futbolista del Quindío fue apuñalado por presuntos barristas del club

“Era triste que no tuviéramos otro resultado que no fuese la victoria. Este equipo cuando tiene que encerrarse atrás lo hace. Ese es el fútbol. El fútbol es de viveza, creativa y es un juego que no es una ciencia exacta y necesita de la categoría de estos jugadores. ‘Tití’ (Rodríguez) tuvo las agallas de haber errado un penal y agarrada otra vez. (Javier) Báez es cobrador y estaba pidiendo el penal y Carlos (Bacca) me decía, pero yo le dije cualquiera iba anotar. El equipo tiene mucho para crecer, pero se va encontrando”, comentó.

El venezolano le restó importancia a las palabras de David González en las que dijo que Junior ganó por ayuda del árbitro.

“Yo también podría decir que el penal que nos cobraron no fue penal, pero no es la intención. Es muy meritoria la victoria de Junior. Fue injusto no llevarnos el partido con más goles, más efectividad. Ya hemos hecho el 46% de los puntos para clasificar. Ahora hay equipos que jugarán doble competencia y eso trae un desgaste bravo. Si el equipo puede utilizar la inteligencia de jugar de visitante vamos a clasificar”, afirmó.

El entrenador del ‘Tiburón’ explicó la razón por la que se decidió a utilizar a Yimmi Chará en la primera línea de volantes.

“Los entrenadores también necesitamos mostrar algunas cosas en la cancha para mostrar credibilidad. Si a nosotros en el juego anterior no nos salía lo de Yimmi en la mitad de la cancha y perdíamos 4-0 o 5-0 iba a ser el burro más grande. Hoy era igual. Cuando comentaba con uno de mis jefes me decía, muchos riesgos (risas). Pero así es el fútbol. La clave en eso es una preparación, agarrar ritmo. El equipo se acomodó de esa manera porque Paiva pivoteó bien, Yimmi sabe jugar y tiene más espacios”, apuntó.

Leer más: Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1: Mbappé, Vinícius, tres puntos y poco más

“Nosotros veníamos tratando y no habíamos podido que era jugar con la pelota tres segundos, porque eso tienen los equipos campeones. Pudimos manejar el partido con triangulaciones ofensivas y pudimos ver que se iban desgastando los rivales. Yimmi tiene mucha experiencia y calidad para jugar. Quedaba Didier respaldando, los dos centrales cerca, de buen pie. Me da mucha pena con (Yéferson) Moreno, porque tiene un potencial muy grande, que le piten un penal de estos y se lleva todos los dardos y las vistas se van sobre él. Nos falta Harold (Rivera), que en su momento nos ayudará a generar fútbol. Jordan entra sin temor, sin vergüenza, entra, marca, lucha, la pide”, puntualizó.

El técnico manifestó que ellos hacen lo mejor por el plantel y que los jugadores son los que ponen la chispa dentro del terreno de juego.

“Si los jugadores no están a tope físicamente no los puedes tener. Recibimos a un equipo que tuvo muchos partidos el año anterior y que terminó agotado. Trabajamos para potenciar una buena base. Tampoco es tanto el tiempo de trabajo, apenas tenemos dos meses. Nosotros podemos trabajar en los aspectos físicos, sistemáticos, pero después hay circunstancias que te da el juego que son la creatividad que tienen cada uno de ellos. Yo solo les pido que jueguen y que estemos compactos. Nosotros le damos un apoyo y un soporte a los jugadores, hacemos nuestro trabajo y eso ayuda a estar bien físicamente, sistemáticamente, pero esa chispa para atreverse es de ellos y eso es lo que queremos. Yo me reúno de cuatro a cinco veces en la semana con los jefes. La reunión que tuve fue la normal de siempre”, señaló.

Por último, César Farías se mostró feliz por el respaldo que recibió por parte de los directivos de Junior.

“Don Fuad me brindó un apoyo excepcional y me siento honrado de trabajar para él y su familia. El apoyo que me dio Arturo, el alcalde, que me llamó hoy (este domingo) para mostrar su apoyo. Todos concluimos que nos falta poquito y cuando los jugadores empiezan a jugar de esa manera se siente respaldado. Tener el respaldo de alguien de fútbol como Antonio hace que uno se sienta complacido. Si nosotros borramos lo internacional, sabemos que vamos encaminado a la clasificación. Agradecerle a la gente que vino, porque creyeron en su equipo. Me voy feliz como un juniorista más para poner la cabeza en frío y pensar en Llaneros”, concluyó.