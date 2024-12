Una montaña rusa. Baja y sube provocando emociones de todo tipo. De la rabia a la algarabía. De la decepción a la ilusión. De lo ridículo a lo sublime. ¡Esto es Junior, señoras y señores!... por lo menos de un año para acá ha sido así, y en muchísimos apartes de la historia.

Incluso en sus equipazos más legendarios, el drama, la angustia y la agonía ha precedido la gloria. El gol de Gabriel Berdugo en Cali para el título de 1980, el golazo de Oswaldo Mackenzie en el Metropolitano para la estrella de 1993, la diana de Wálter Darío Ribonetto para levantar el trofeo de 2004, el tanto suertudo de Bacca (cuando la bola le pegó en la canilla y entró) para ganarle la final a La Equidad en 2010, el 3-3 ante Millonarios en la semifinal y la posterior remontada 3-2 ante Once Caldas en el partido en casa en la final de 2011, el gol de Vladimir Hernández hace un año… sobran momentos en los que se pasó de un velorio a un carnaval, en los que el sufrimiento terminó valiendo la pena.

Junior podría redondear otra página heroica y mezclada de sentimientos en ascensor si derrota al América de Cali, este domingo, a partir de las 4:30 p.m., en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y Tolima hace lo propio con Once Caldas, desde la misma hora en Ibagué, sin superar la diferencia de gol de los ‘Tiburones’.

Después de la sorpresiva derrota ante Once Caldas en el ‘Metro’, el domingo pasado, los rojiblancos parecían liquidados, sepultados, pero nuevamente demostraron que tienen que matarlos. Se levantaron de las cenizas y derrotaron al Deportes Tolima, el miércoles anterior en el coloso de la Ciudadela, en un partido de película en el que Santiago Mele fue el protagonista, el chacho, el salvador, al propiciar el gol de Emanuel Olivera que significó el 3-2 definitivo y la victoria que tiene soñando a los hinchas con una nueva disputa por el título.

Esa osadía del uruguayo, que tanto ha aplaudido la afición, revivió las esperanzas y la fe en la clasificación. Obviamente no es una misión fácil. No solo porque no se depende de sí mismo, también porque América, como equipo grande que es, tratará de hacer respetar su casa y requiere de los tres puntos para asegurar un cupo en Copa Sudamericana a través de la reclasificación.

Vencer a los ‘Tiburones’ les permitirá a los ‘Diablos Rojos’ superar al Deportivo Pereira en la tabla general y garantizar la disputa del torneo internacional. No obstante, los escarlatas tienen el jueves el primer duelo de la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. Ganar esa serie les daría el tiquete al torneo continental y la gloria de un título que nunca ha levantado. Y sería mucho más valioso ante un clásico rival para ellos como los verdes.

Así las cosas, ‘Polilla’ Da Silva podría usar un equipo mixto para reservar algunas de sus principales piezas para el primer duelo copero en Medellín. Eso todavía está por verse. Junior, independiente de los nombres del onceno titular del adversario, tiene que hacer su tarea y ganar el partido.

“América es un equipo con un ataque importante, que se juega un cupo a la Copa Sudamericana. Obviamente es un partido que van a enfrentar con demasiada relevancia. Nosotros lo tomamos así, con el hambre que tenemos de ganar y llegar a la final”, dijo Edwin Herrera, lateral ambidextro del club caribeño.

El técnico César Farías le dará continuidad a Howell Mena en la zaga, a pesar de que Nicolás Zalazar ya puede ser utilizado tras cumplir una fecha de sanción por expulsión.

“Tenemos que ser muy inteligentes y entregarnos al 100 %. Hay que buscar la victoria, que depende de nosotros. Trataremos de hacer un gran partido”, apuntó Emanuel Olivera.

En la cancha es que se definirá todo, pero los jugadores rojiblancos tienen claro el objetivo y lo que deben hacer. “Nos han enseñado que con Junior es hasta el final, y eso es lo que nosotros hemos sentido de parte de la hinchada, y es lo que vamos a demostrar en este último partido. Tenemos la convicción de que podemos llegar a lo que queremos”.

La suerte ha estado de su lado, así que dale, Junior, los jugadores están benditos.