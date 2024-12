Su compromiso es total. Yimmi Chará cumple en las dos áreas, sube y baja como un ascensor, gambetea y lucha, pone pimienta y picante, pero también papa y yuca. Su despliegue físico y omnipresencia resultó trascendental en el partido que Junior le ganó 3-2 al Deportes Tolima, el miércoles anterior en el estadio Metropolitano.

El vallecaucano, después de un primer semestre con más bajos que altos, se encuentra de nuevo en un nivel de juego alto y su aporte es fundamental en el onceno que dirige César Farías.

El único déficit que tiene todavía es de las anotaciones. Chará puede aportar más goles si se anima más a patear al arco y afina la puntería.

Sin embargo, lo que viene haciendo brinda desequilibrio y situaciones de gol para sus compañeros.

“Creo que los últimos minutos (ante Tolima) fueron difíciles por el desgaste, por la cantidad de tiempo que se vienen sumando, pero bueno, tenemos una linda posibilidad, una linda oportunidad, tenemos que tratar de aprovecharla”, dijo Chará haciendo alusión a la opción que poseen los ‘Tiburones’ de avanzar a la final si derrotan al América en Cali, el domingo, a las 4:30 p.m.

“Vamos a tratar. Nosotros vamos a luchar por eso. Sabemos que no es fácil. Vamos a tener que ganar y esperar resultados (en Tolima vs. Once Caldas)”, agregó.

El extremo caleño piensa que “el querer” es lo que llevó a Junior a rescatar un triunfo que parecía perdido cuando Tolima equilibró un marcador que perdía 2-0.

“El querer. Creo que es eso, la garra. Sabíamos que necesitábamos el resultado para seguir vivos. Y nos vamos muy contentos por esos tres puntos. El equipo siempre creyó en lo que estábamos haciendo. A pesar de que nos empataron, seguimos. Eso hace parte de lo que somos” comentó.

“Por poco se nos escapa de las manos, pero así es el fútbol. Hay que disfrutar este momento y descansar de cara al partido del domingo”, añadió.