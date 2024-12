Primero la familia. Después de abrazar a sus compañeros y festejar la victoria en el camerino, Emanuel Olivera pasó por la zona mixta y se fue directo al salón donde se encontraban sus familiares. Ahí, con los suyos, ya cambiado, se tomó un respiro en medio de tanta emoción.

Sentado y compartiendo con los de su sangre, seguramente relató toda la felicidad que lo embargó en ese instante en que su cabeza empujó la pelota al fondo de la red, luego del frentazo heroico de Santiago Mele.

Jeisson Guti/El Heraldo La acción del gol de Emanuel Olivera frente al Deportes Tolima.

Su gol no es un gol cualquiera, representó la victoria de Junior 3-2 sobre Deportes Tolima, en el quinto minuto de adición, y mantener encendida la esperanza de pasar a la final de la Liga II, pero el argentino no celebra solo, no se lleva todo el crédito, lo comparte con todos sus compañeros y especialmente con el cancerbero uruguayo.

“Muy contento por él, la verdad que medio gol es de Santi, fue un 50-50″, reconoció el zaguero gaucho, que también resalta las arengas y permanente aliento del guardameta.

Jeisson Guti/El Heraldo Olivera corre a celebrar su gol ante Tolima en medio de la emoción de ‘Tití’ Rodríguez y Jhon Vélez.

Olivera, cuyo contrato con el club finaliza este año, espera que le renueven de cara al 2025, pero sabe que esa decisión no depende de él. “Uno trata siempre de hacer lo mejor en todos los partidos. Eso lo dejo al criterio de la gente, de la dirigencia, pero bueno, uno siempre quiere aportar y tratar de dar lo mejor al club”, expresó.

Todavía no lo llaman a hablar de una extensión del vínculo laboral. No se sabe qué pasará en ese sentido, pero Olivera sigue mostrando toda su garra.

“Siento alegría por el esfuerzo que hace este grupo, por la familia que siempre apoya, por la gente que está haciendo el aguante, eso es muy importante. Muy contento y bueno, queda una final más”. Tiene razón, falta una batalla en Cali ante el América.