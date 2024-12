Carlos Bacca terminó feliz con el agónico triunfo. Junior sigue con vida y eso es lo que realmente le importa al delantero porteño, que una vez más ayudó a su equipo con un gol en un momento crucial del campeonato.

El delantero rojiblanco espera seguir aportando su granito de arena para que Junior logre el cupo a una final más.

“Dios me tiene para estos momentos. Yo solo trabajo y confío en él. Quiero seguir dándole alegrías a la gente de Junior y ojalá en Cali pueda volver a marcar”, expresó el atlanticense.

Bacca fue otro de los jugadores que no se rindió tras el empate del Tolima. El porteño arengó a sus compañeros cuando todo parecía perdido.

“¿Qué le decía a mis compañeros? Que quedaban minutos para poder darle vuelta. Fue un golpe duro —el empate del Tolima—, pero trataba de animarlos desde acá afuera. No es fácil estar afuera y no poder ayudar. La idea era que no se vinieran abajo. Gloria a Dios que se nos pudo dar ese gol que nos da hoy vida para poder competir en la última fecha”, contó.

El goleador rojiblanco está cansado de sufrir tanto. En medio de la euforia del triunfo afirmó que ojalá Junior deje atrás eso de que ‘a Junior hay que matarlo’ y tratar de nos asegurar las cosas con anticipación.

“Ojalá ya acabemos con eso de que ‘a Junior hay que matarlo’. Es muy duro sufrir tanto y tantas veces. Ojalá nosotros podamos de cara al futuro lograr una clasificación tranquila, ya sea a los cuadrangulares o a una final. Pero bueno, si Dios lo quiso así esta vez, nosotros tenemos que seguir trabajando por dar lo mejor”, manifestó.

Bacca, de 38 años, confía en que Junior logrará la clasificación en Cali, pero para lograrlo deberá sumar de a tres como visitante, algo que no ha podido hacer desde que llegó el técnico César Farías al banco.

“No podemos pensar que nos ha costado de visitante, ya eso es historia. Tenemos que pensar positivo, pensar en nosotros y hacer un gran partido ante un rival duro como lo es el América. Ojalá podamos conseguir la victoria, que es lo que anhelamos”, expresó.

Por último, Bacca resaltó la calidad del rival y la peligrosidad que significa enfrentar a un equipo eliminado.

“Es más difícil jugar contra un equipo eliminado porque no tienen nada que perder. Ellos tienen su orgullo, van a querer ganarle a Junior y darle una alegría a su gente, pero nosotros tenemos que ir por nuestros sueños, que es ganar. Que sea lo que Dios quiera”, concluyó.