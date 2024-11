La División Mayor del Fútbol Colombiano anunció este martes la programación de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

La acción comenzará con el Grupo B el próximo domingo. A las 4 p.m., América de Cali será local ante Tolima en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Junior recibirá a Once Caldas ese mismo día a las 6:30 p.m., en el estadio Metropolitano.

Por los lados del Grupo B, Independiente Santa Fe chocará ante el Deportivo Pasto el próximo lunes, a las 6:30 p.m., en el estadio El Campín.

Ese mismo día, Nacional jugará ante Millonarios, a las 8:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.

Cabe destacar que la tercera fecha comenzará este miércoles con los partidos entre Tolima vs. América y Once Caldas vs. Junior y continuará el viernes con los choques entre Pasto vs. Santa Fe y Millonarios vs. Nacional.

Por otro lado, la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II no está programada, pero se espera que sean los días 4 y 5 de diciembre.