Todo terminó en un desastre. Lo que en la previa se esperaba fuera un partido atractivo acabó siendo todo lo contrario.

El encuentro entre Nacional y Junior fue suspendido por falta de garantías este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, luego de un fuerte enfrentamiento entre barras de ambos equipos en el escenario deportivo.

Todo se dio luego del 2-0 anotado por Marino Hinestroza. Fanáticos de ambos clubes comenzaron a provocarse y terminaron agrediéndose con puños, banderas, armas blancas, entre otros objetos.

Luego de todos estos incidentes, la Dimayor se pronunció y dio por suspendido el encuentro debido al caos que se vivió en el escenario deportivo antioqueño.

Fueron momentos de terror los que se vivieron y los hinchas tuvieron que esperar que la situación se calmara para poder abandonar el estadio.

Después de lo sucedido, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, dio un reporte de los heridos por este fuerte enfrentamiento.

“Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación. El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos”, declaró en su cuenta de X.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. Irresponsables. Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, complementó.

No se descarta que se puedan seguir presentado más heridos debido a la gravedad del enfrentamiento que se dio en el estadio Atanasio Girardot.