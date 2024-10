La sorpresa fue grata para Roberto Peñaloza cuando revisó el mensaje que le había llegado por Whatsapp. El video que le mandaron lo entusiasmó y su mente se instaló en aquel miércoles 15 de diciembre de 2004. A medida que las imágenes avanzaban sentía más alegría y le fue inevitable no volver a gozar con ese momento. El video lo vio más de tres veces, y cómo no hacerlo si era ese gol que había marcado en el juego de ida de la final ante Atlético Nacional, el tercero con el que selló el triunfo 3-0 de Junior.

'Cuando vi el video sentí aquella emoción que tuve cuando anoté el gol. Los hinchas del Junior me recuerdan por ese gol a Nacional, que dejó huella. Fue un gol muy recordado por todos y cada vez que se acercan estas instancias ante Nacional la gente se me acerca y me pregunta por esa anotación', le contó el ex defensa central a EL HERALDO.

Peñaloza cree que Junior puede repetir la gesta de 2004 y que Alexis Mendoza ha hecho un gran trabajo y que merece redondearlo con el título de la Liga Águila. Advierte que Junior debe jugar con mucha concentración y presionando a su rival, sobre todo en el partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

'Los partidos con Nacional son aparte y más en una final. Hay que dar el plus que se necesita para afrontar estos partidos, que son intensos. Hay que jugar con concentración, son juegos duros, pero Junior tiene que demostrar que tiene buen equipo. Junior tiene jugadores de experiencia que le pueden ayudar a conseguir este título', agregó el hoy entrenador de las divisiones menores del club tiburón.

Martín Arzuaga, otro de los gestores del aquel título de 2004, reconoce que afrontaron ese juego de vuelta de la final con 'confianza', pero que sacaron valentía para no dejarse quitar el título, que al final se certificó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. 'Fue una serie donde quizás íbamos algo confiados, pero los dos goles de entrada nos pusieron los pies en la tierra. Este título fue una recompensa a lo que habíamos hecho durante el semestre. Éramos unos muchachos y le ganamos a un equipo de experiencia de Nacional. Fuimos justos vencedores. Creo que esa ha sido la final más recordada en el fútbol colombiano', apunta el atacante cesarense.

A Arzuaga le tocó perder el año pasado cuando a Junior se le fue el título en el último suspiro (21 de mayo de 2014). Martín no habla de revancha, pero no duda que este equipo tiene los argumentos para volver a festejar en Medellín.

'Sería bonito dar la vuelta olímpica otra vez en Medellín, eso a uno lo llena de mucha alegría. Junior tiene la jerarquía para ser campeón. Soy hincha del Junior y me gustaría verlo campeón', apuntó ‘el Toro’ de Becerril.

Arzuaga fue arriesgado y se atrevió a dar un resultado para el duelo de ida. Martín le tiene fe a Edinson Toloza. 'Quiero que Junior gane 2-0. Ojalá que juegue Ovelar. Veo a Toloza haciendo gol. Él es un luchador y le da movilidad al equipo. También creo que Aguirre (Jorge) puede marcar gol o Jarlan. Veo al Junior positivo y está en un nivel ascendente. Lo más importante es que Junior haga el fútbol que lo caracteriza', agregó el atacante del Alianza Petrolera.

Roberto Peñaloza y Martín Arzuaga evocaron aquel título de 2004. Ya han pasado 11 años, pero el recuerdo de esa quinta estrella está más fresca que nunca, ahora esperan disfrutar como hinchas con la octava estrella.