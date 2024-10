Vladimir Hernández jugará ante Atlético Nacional su quinta final como rojiblanco (2010-2011-2014 y las dos de este año, una en Copa y la otra en la Liga). ‘La Pulga’ ha salido triunfador en tres oportunidades y solamente en una, precisamente ante el cuadro verdolaga, no pudo celebrar. Hoy este araucano, de 26 años, se llena de orgullo al recordar el camino que le ha tocado recorrer para llegar a este punto de su carrera, donde está a un paso de convertirse en el jugador más ganador en la historia del Junior, el club de sus 'amores'.

'Ya con esta son cinco finales que llevo en el equipo que amo. En la de 2009 también hacía parte del plantel, pero aún nadie me conocía (risas)… Así que no puedo incluirla. Quiero seguir haciendo historia ganando mi cuarto título con Junior, que es lo máximo que un jugador ha ganado en este gran club', afirmó.

'Jamás pasó por mi mente que lograría tanto, porque por este club han pasado jugadores históricos que también han conseguido logros importantes, como ‘el Pibe’, Pacheco y Valenciano, por mencionar a mis ídolos de infancia. Hoy me llenó de orgullo al ver mi historia de rojiblanco', agregó.

Vladimir echa el casete para atrás para recordar cada uno de los títulos que ha alcanzado, recordando con gran nostalgia el de 2011, el 'más especial de todos'.

'Todos los títulos son especiales, pero si me toca elegir uno de los que he ganado en Junior, me quedo con el de 2011 en Manizales, por todo lo que vivimos en el camino hacia el campeonato, que siempre íbamos abajo y remontábamos los partidos. Además ese año fue cuando comencé a jugar con más regularidad. Si ganamos este año, este también tendría un significado especial'.

Vladimir ya se centra en el duelo ante Atlético Nacional, una serie que ve muy pareja. 'Va a ser un partido muy parejo entre los dos mejores equipos del semestre. La clave para mí está en pegar primero acá en Barranquilla, tratar de anotar y ganar, no importa la diferencia. El fútbol que venimos mostrando nos da pie para pensar que sí podemos ganar el título. No va a ser fácil, pero el equipo quiere intentarlo', concluyó.