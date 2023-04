Réiver Sanmartín se adjudica su primera victoria de la temporada

El lanzador bolivarense fue reemplazado para la novena entrada, pero ya su trabajo estaba hecho y Alexis Díaz pudo mantener la ventaja en el juego para los Rojos, que le ganaron por segundo encuentro seguido a los Rangers.

Réiver Sanmartín trabajó un episodio completo, no recibió imparables, no le anotaron carreras, no dio boletos y ponchó a un rival. Utilizó 20 lanzamientos y 13 de ellos terminaron en strike. Se adjudicó su primera victoria sobre la lomita esta temporada y quedó con una efectividad de 3.18.

El bolivarense venía teniendo un buen rendimiento como relevista este año en la Gran Carpa, pero todavía no había podido llevarse ninguna victoria. Su marca, hasta el momento, es de 1-0 y se afianza como uno de los más fuertes del bullpen de los de Cincinnati.

Los Rojos de Cincinnati y los Rangers de Texas se volverán a ver las caras este miércoles en el tercer y último juego de su serie, que dominan los Rojos por 2-0.