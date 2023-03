Lágrimas, gritos y felicidad en la casa de Angie Valdés en La Playa

María Fernanda, la hermana mayor de la finalista de Colombia en el Mundial de Boxeo, tenía los ojos encharcados, la voz quebrada y una tos como síntoma de una gripe.

“Gracias a Dios mis hermanos menores de edad no se han acostado sin comer desde que Angie asumió esa responsabilidad”.

Junto a Denis, que perdió este año a su segundo hijo en otra tragedia familiar, estaba invadida de emoción.

“Angie me escribió y me preguntó en estos días cómo me sentía”, admitió Denis.