¿Qué dice Ernesto Jerez de las novedades de las Grandes Ligas 2022?

Se considera “un romántico del béisbol”. Por eso Ernesto Jerez es bastante conservador cuando aparecen modificaciones y nuevas normas en el béisbol de Grandes Ligas. Mejor dicho, para expresarlo con sus habituales palabras cuando hay un cuadrangular: “¡Noooooooo! ¡Norononononooooo! ¡Díganle que no a los cambios!”.

El popular relator dominicano, que encabezará la transmisión de 180 juegos de la temporada de pelota caliente en Las Mayores, a través de la cadena Espn, ve con recelo la aplicación en la Liga Nacional del bateador designado, algo tradicional en la Liga Americana.

“No me gusta lo del bateador designado universal, yo soy más romántico. Me gustaba el bateador designado en la Liga Americana y me gustaba el lanzador bateando en la Liga Nacional. Eso era lo que más diferenciaba a cada Liga”, opinó Jerez.

Sin embargo, el narrador de 54 años de edad, no le cierra la puerta del todo a este cambio que es novedad en la temporada 2022, que se inició este jueves.

“Lo entiendo porque esto, a manera de negocio, le va a extender la carrera a otros jugadores, miren el caso de Albert Pujols con los Cardenales de San Luis y el de Nelson Cruz, que va a ser el designado de los Nacionales de Washington. Desde el punto de vista monetario tiene mucha lógica y mucha razón, pero si usted es un romántico, como yo lo soy, no le gusta el bateador designado universal. ¡Qué bueno por esos jugadores que van a tener más carrera!”, concluyó Jerez durante una charla que el equipo beisbolero de la cadena televisiva sostuvo con algunos periodistas de medios de varios países, el martes pasado, entre ellos EL HERALDO.

FORMACIONES DEFENSIVAS

Lo que sí no comparte ni acepta el periodista de República Dominicana es que se pretenda prohibir las formaciones defensivas, como propuso la Major League Baseball (MLB) en las conversaciones con el sindicato de peloteros durante la huelga patronal.

“Cómo es posible que alguien me quiera a mí decir que yo no puedo agarrar todos mis jugadores de cuadro y los jardines, y ponerlos hacia la derecha, todos menos el catcher y el pitcher. Eso debe ser mi criterio. Puedo moverlos como yo quiera”, expresó Ernesto Jerez.

“El bateador designado existe —siguió el comunicador— porque en los años 70 no se estaban produciendo carreras suficientes y los fenómenos, los sabios del béisbol, dijeron: ‘ah no, vamos a inventarnos el bateador designado y así va a existir más producción’. Ahora vemos bateadores que batean (con promedio de) 180, pero que conectan 40 cuadrangulares, remolcan 120 carreras y son unas estrellas. Que el promedio colectivo ha bajado… ¡Entonces que aprendan a batear! Yo no tengo por qué llevarte un menú, darte un buffet y decir: la solución a todo esto es que no van a existir formaciones a la defensiva. Yo no creo que esa sea la mejor decisión”.