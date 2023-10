Polémica en el fútbol italiano por árbitro que no saludó a su compañera

A la jueza se le notó con la cara de asombro, pero aunque el hecho ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales, la misma Di Monte por medio de declaraciones trató de bajar el sentido de polémica al asunto.

“En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saluda a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato”, dijo. Agregó: “Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me ha tomado por sorpresa. Lamento que se explote un breve video para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”.

Por su parte, Sacchi afirmó que “es increíble cómo ha surgido un caso a partir de este episodio. Ni ella ni yo habríamos imaginado estas reacciones. Negar un saludo a un colega es un gesto que no me corresponde en absoluto”.

La Asociación Italiana de Árbitros (AIA) ha negado cualquier tipo de comportamiento sexista. Sin embargo, se especula que luego de la declaración el árbitro será sancionado.