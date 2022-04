Pochettino está confiado en que él y Mbappé seguirán en el PSG

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se mostró tajante este jueves sobre su continuidad en el club y la del delantero Kylian Mbappé la próxima temporada.



Cuando le preguntaron por el porcentaje de opciones de seguir, tanto él como el delantero, cuyo contrato finaliza en junio próximo, aseguró: "El cien por cien".



Sobre la renovación del atacante aseguró: "Es lo que siento, lo que percibo. En esto del fútbol no se sabe qué puede pasar, pero respondo pensando en lo que siento".



Varios medios indican que Pochettino no seguirá ante el descontento de los propietarios cataríes por su eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid.



Pero el entrenador argentino aseguró que no ha hablado de futuro con la dirección y que mantiene su trabajo "con naturalidad" pensando "en el presente, pero también en el futuro".



"Tenemos una experiencia ahora que es importante si la sabemos capitalizar. Hay muchas cosas que hemos aprendido en este año y medio que desde fuera no se perciben. Todo será volcado a los dirigentes con el fin de mejorar", señaló.



Agregó que ahora que se han proclamado campeones de liga, los jugadores tratarán de ayudar a Mbappé para que acabe como máximo goleador del campeonato galo.



Pochettino alabó al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, que antes lo fue del PSG y que puede proclamarse campeón de la Liga española este fin de semana.



"Tengo un grandísimo respeto por Carlo, un grandísimo entrenador y un grandísimo ser humano. Celebro que a gente como a él le vaya bien en esto del fútbol. Me gustaría ver a más Carlo Ancelotti en el fútbol", dijo.