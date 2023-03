“Perdí por ser honesta”: María Isabel Urrutia

Seis meses, 20 días y 19 horas duró como ministra de Deporte la expesista y medallista olímpica María Isabel Urrutia. La vallecaucana asumió el cargo el 7 de agosto de 2022 y fue retirada el pasado lunes, a través de una alocución que realizó el presidente de la república, Gustavo Petro, alrededor de las 7 de la noche.

Urrutia se mostró incómoda por la forma como se enteró de su salida, asegurando que nunca le dijeron nada y que se informó, oficialmente, a través de las palabras que emitió el mandatario desde la Casa de Nariño.

“Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. No era la forma, porque he hecho mi trabajo”, afirmó la exministra en diálogo con ‘Blu Radio’.

La medallista olímpica manifestó que sale del Gobierno sin saber qué pasó, porque, según contó, no le han dado detalles del por qué tomaron esa sorpresiva decisión. En medio de todo, la funcionaria saca sus conclusiones y asegura que quizá su salida se da por “ser honesta”.

“No sabía ni sospechaba. Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, de atacar la corrupción, que terminé por fuera. Perdí por ser honesta, por tratar de cambiar el deporte, porque lo quería para los deportistas y no para los políticos. Ese fue mi discurso”, dijo.

“Traté de cambiar muchas falencias, como el 63 % del presupuesto para los políticos, y los deportistas pasando trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó. Me duele por los deportistas”, agregó.

Urrutia afirmó que fue poco lo que la dejaron hacer, pero resalta su labor para “recuperar los Juegos Nacionales”.

“No me dejaron hacer mucho, lograr recuperar Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, cambiar la forma de contratación en el Ministerio. De 2.700 funcionarios quedaron 1.000 funcionarios. Eso es una cosa importante, aunque no guste a los políticos. Esto acá parece que funciona dándole más importancia al político que al deportista”, expresó la exatleta, que reconoció que hubo denuncias en su contra por supuesto acoso.

“Sí me denunciaron ante la Procuraduría por persecución política y acoso laboral, cuando nunca acosé a nadie, solo esperé que se acabaran los contratos y no contraté a ninguno de los partidos que estaban allí”, cuenta.

Roces con el COC.

La exministra María Isabel Urrutia protagonizó varios roces con el Comité Olímpico Colombiano (COC). Sin duda, no había una comunicación fluida, lo que llevó a varios desacuerdos.

El haber anunciado un gerente para los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 —que nunca se posesionó—, dejando a un lado las consideraciones del COC generó un malestar mayúsculo.

Desde el Ministerio poco y nada se avanzó en la organización de las justas, que hoy siguen en el aire. No hubo reuniones en las que se concretara y se avanzara realmente en algo. Urrutia solo se limitó a decir que Mindeporte manejaría el presupuesto de las justas y que nombraría un gerente (Rodolfo Bossa).

Otro choque se presentó cuando el Ministerio de Deporte decidió entregarles directamente a cada federación deportiva sus recursos y la autonomía para manejarlos. El COC siempre ha canalizado los dineros que el estado reparte a las federaciones.

Urrutia aseguró que se va tranquila y con la cabeza en alto. “Me voy como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder y perdí por ser honesta”, concluyó.