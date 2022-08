Liverpool quiere hacer de Luis Díaz un jugador mucho más completo

El Liverpool publicó este lunes apartes del libro ‘Intensity’, de Pep Lijnders, asistente de Jürgen de Klopp, donde comenta sobre el proceso de reclusión del guajiro Luis Díaz, quien llegó a los ‘Reds’ proveniente del FC Porto.

En el escrito, Lijnders detalla cómo se realizó el seguimiento, qué aspectos del fútbol del exjugador de Junior les llamó la atención y realizó observaciones de las cosas que, considera, debe mejorar para llegar a ser un jugador más completo y logre dar el siguiente salto de calidad en un equipo grande, mediático y con aspiraciones mucho más altas, como lo es el Liverpool.

Desde que llegó al equipo de Klopp, Luis Díaz ha mostrado un crecimiento constante y parejo. Su adaptación fue rápida en medio de la temporada —llegó en diciembre, para afrontar el tramo decisivo del curso— y terminó siendo protagonista en la gran temporada que redondeó el Liverpool, que se quedó con el título en la Copa de la Liga, la FA Cup y terminó como subcampeón de la Premier y la Champions, en todas la competencias con el guajiro como titular.

Lijnders reveló que lo que más le llamó la atención de ‘Luchito’ fueron sus movimientos y su visión de juego, donde cosas que se amoldaban al fútbol que practica el Liverpool.

“Nuestro departamento de scouting realiza vídeos muy útiles sobre los jugadores que pueden ser de interés para nuestro equipo. Conocemos los que realmente nos gustan mucho antes de que salgan en los medios. Los videos contienen 15 minutos de análisis sobre sus fortalezas y debilidades, pero además de esto, siempre quiero ver juegos completos de los —jugadores— que realmente me gustan. Este fue mi último informe sobre Díaz”, se lee inicialmente en el texto.

“Mientras prepara la presión, lee hacia dónde va el siguiente pase para interceptar, corre con todo lo que tiene en estos momentos. Huele estas ocasiones para interceptar cerca de la portería contraria. Nunca para. Quiere defender hacia adelante. Me encanta eso”, expresó Lijnders en el informe final presentado, según detalla, tras un partido en el que el Porto enfrentó al Estoril, por la Liga de Portugal.

