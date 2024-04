“Respeto al Real Madrid, pero no lo temo”: Guardiola

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó este martes, en la previa de la vuelta de cuartos de final de este miércoles en el Etihad Stadium frente al Real Madrid, que respeta al conjunto blanco, pero que no le teme.



"Tenemos que hacerlo mejor que en el Bernabéu. Si pierdes contra el Madrid, les das la mano y les felicitas. Quiero jugar de una forma que nos merezcamos estar en semifinales. Ni nosotros nos vamos a imponer durante 90 minutos, ni lo van a hacer ellos", dijo el técnico español, que aseguró que no le tiene miedo a los 'Blancos', pero sí mucho respeto.



"No, le respeto mucho, pero temor no. Nos hemos enfrentado muchas veces. Si lo elogio es porque lo creo. Si no me creéis que le voy a hacer. Si me preguntas mi opinión, te la doy. Contra el Madrid he jugado muchas veces como jugador y le respeto muchísimo. Es una rivalidad, a veces ganas a veces pierdes. Las sensación de peligro con el Madrid siempre está ahí. Ellos saben que iremos a por el partido. Si los partidos han sido buenos los últimos años, que lo sea también mañana".



El técnico catalán asiste a este encuentro después de darle un golpe a la Premier League, donde se han colocado líderes en solitario con dos puntos de ventaja respecto a Liverpool y Arsenal y el sábado se jugarán el pase a la final de la FA Cup en Wembley contra el Chelsea. Pese al apretado calendario, Guardiola no se quejó.



"Estoy acostumbrado, es mejor estar aquí que no. No me voy a quejar ni un segundo de ello. Es lo que hay. 24 horas más para preparase es importante. Estoy preparado para sufrir hasta que acabe", apuntó.



Antes que Guardiola, pasó por rueda de prensa Bernardo Silva, que dijo que el Real Madrid es mejor equipo esta temporada que la anterior.



"No concuerdo del todo con Bernardo. La temporada pasada el Madrid era muy bueno, con Benzema, Modric jugaba mucho más minutos... La temporada pasada el Madrid era excepcional, la anterior, siempre. La gente se cree que lo digo de broma, pero siempre he tenido una buena opinión del Real Madrid".

Guardiola confirmó que Kyle Walker estará este miércoles contra el Real Madrid, pero no dijo si como titular o como suplente.



El lateral derecho no juega desde el parón por selecciones, cuando se lesionó en los isquiotibiales contra Brasil, pero ya estuvo en el banquillo en la victoria contra el Luton Town, sin jugar, eso sí, ni un solo minuto.



"Ha entrenado bien, se siente bien, su cara, su estado de ánimo. No sé si desde el principio o si desde el banquillo, pero estará con nosotros. Decidiremos en el último entrenamiento", dijo Guardiola.