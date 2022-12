Pelé dice que está fuerte y siguiendo su tratamiento contra el cáncer

"Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre", afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram tanto en portugués como en inglés.

El considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos agradeció los mensajes deseándole mejoras que ha recibido, así como al equipo médico y de enfermeros que lo cuida en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en el que fue ingresado el martes por una infección respiratoria.



"Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, procedentes de todo el mundo, me mantiene lleno de energía. Y asistir a Brasil en el Mundial también", aseguró.



El mensaje tranquilizador salió al paso a una versión publicada este sábado por el diario Folha de Sao Paulo que asegura que el tricampeón mundial ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia al que es sometido, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos.



Poco antes de que el propio Pelé se pronunciara, un boletín médico divulgado por el Albert Einstein informó de que el exfutbolista está estable y respondiendo bien a los procedimientos con los que se le está tratando la infección respiratoria.



Pelé "ha tenido buena respuesta también a los cuidados en la infección respiratoria, no ha presentado ningún empeoramiento en su cuadro en las últimas 24 horas", agrega el boletín.