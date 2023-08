El DT colombiano Óscar Pareja explota contra Messi: “Debió ser expulsado”

“El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, dijo.

“Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso”, agregó.

Luego atacó directamente a Messi, al que, según su concepto, le personaron en más de una oportunidad la expulsión.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, reiteró.