Nuevo escándalo por uso de tramadol: descalifican a otro ciclista

Ante esto, Quintana lamentó la decisión del tribunal a través de un video publicado por su equipo de comunicaciones e insistió en su inocencia.

“Lamentablemente el fallo no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping, más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido ningún problema por dopaje”, expresó el ciclista.

“Tengo muchas razones de por qué no he tomado este producto (tramadol). Lamentablemente ha salido el resultado así", agregó.

No obstante, Nairo Quintana señaló que está dispuesto a pasar la página.

“Así es amigos, la vida pasa, la vida sigue. La tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, un país y grandes amigos que me apoyan. Gracias por esto, y seguimos”, concluyó.