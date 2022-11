Novak Djokovic puede oler el número uno, tras el abandono de Alcaraz

El abandono de Carlos Alcaraz Garfia en los cuartos de final París es el segundo en la exitosa pero todavía corta carrera del joven tenista murciano, de 19 años y número 1 del mundo, y la retirada frente al danés Holger Rune se suma a la del Abierto de Estados Unidos de 2021, entonces con el canadiense Felix Auger Aliassime como rival.

Alcaraz, quien dio por finalizada su participación en el Accor Arena de la capital francesa aquejado de unas molestias en el abdomen de las que fue tratado por el fisioterapeuta de la ATP, estaba en disposición de remontar frente a Rune, seis días mayor que él y que ocupa el puesto 16 de la clasificación mundial.

El murciano perdió el primer set por 3-6 y en el segundo ganaba por 6-5 cuando sintió un pinzamiento en el costado izquierdo. Con ese problema su adversario forzó la muerte súbita y en ella Alcaraz ya no pudo aguantar el dolor y optó por abandonar después de estar 1 hora y 39 minutos en la pista.

Holger was better today and deserved to win! It was difficult to withdraw, but I was scared of making it worse Health comes first! @holgerrune2003 pic.twitter.com/S1jqJRDgKp