Novak Djokovic llenó de elogios a Rafael Nadal por su triunfo en Australia

El serbio Novak Djokovic felicitó al español Rafael Nadal por su "maravilloso" triunfo este domingo en el Abierto de Australia.



"Felicitaciones a Rafael Nadal por su 21 Gran Slam. Un logro maravilloso", escribió en su perfil de Twitter Djokovic, quien no pudo participar en el torneo y defender el título por no haber sido vacunado contra la COVID-19.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc