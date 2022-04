"No tengo resentimientos y siempre seré hincha de Junior": Willer Ditta

PARTIDA DE JUNIOR

¿Su salida de Junior se dio en el momento justo?

Sí. Yo soy muy creyente en Dios. Llegó cuando tenía que llegar. En otra ocasión no se dio. Quizá ahora no se estaba esperando la salida. El tiempo de Dios es perfecto, llegó en el momento indicado. Si Dios me puso acá es por algo. Me siento muy estable, tranquilo, mi familia también. Estoy viviendo un momento importante en mi carrera, lo necesitaba, era importante dar el paso ahora. Estoy disfrutándolo.

Usted sale de Junior en medio de muchas críticas de la afición y de la prensa. La realidad es que no le fue bien en el último año. Estar nuevamente de protagonista y con buenas actuaciones en Newell’s, ¿lo hace sentir ‘un fresquito’, lo reivindica y le fortalece la confianza?

Ese tema se había vuelto, más allá de las críticas, algo muy tedioso por todo lo que generaba. Si bien es cierto que se veía más marcado porque en los últimos años no habíamos ganado los títulos que ganamos en los dos primeros cuando llegué, que todo marchaba bien y salimos campeones, pero en todos los torneos jugaba la mayoría de partidos. Tuve mis errores como cualquier futbolista, pero fueron más las cosas buenas que las cosas malas. Yo me quedo con eso desde la parte profesional. Se generó un entorno mucho más pesado y tedioso. Era importante dar el paso al costado. Mi confianza siempre ha estado presente porque sé la calidad de jugador y lo profesional que soy.

¿Cree que en Barranquilla han sido injustos con usted?

Yo no puedo calificar si justos o injustos. En el tiempo que estuve fui una persona muy profesional. No puede haber una sola queja de Willer Ditta dentro de su labor como profesional, dentro de sus responsabilidades, no la hay de algún técnico. Me entregué siempre al máximo. Nunca negocié una gota de sudor, nunca negocié un entrenamiento. Que me equivoqué en varios partidos es cosa del fútbol, somos personas que estamos expuestas al error. Yo me quedo con algo muy bonito, que Barranquilla a mí me cambió la vida, me dio una oportunidad importante en Junior y le cambió la vida a mi familia. Me quedo con las cosas buenas, ganamos cuatro títulos, peleamos una final de Sudamericana. En los títulos fui protagonista hasta las semifinales porque lastimosamente en ambas me lesioné. Me quedo con el profesionalismo, con todo lo que le entregué a la institución y lo que la institución me entregó a mí, me cambió la vida por completo. Más allá de los comentarios y las cosas que se generaron, siempre seré hincha de Junior y estaré agradecido con el club.

Muy bueno que no tenga resentimientos. Se ve consciente de lo que es su profesión y enfocado totalmente en el ahora…

A mi corta edad (tiene 24 años), o en el corto tiempo que llevo en mi carrera, porque no llevo mucho, he madurado muchísimo porque me tocó vivir cosas joven. En el primer torneo en el que llegué a Junior, cuando me lesioné en la semifinal, corearon mi nombre al salir del estadio, luego me tocó vivir la otra parte cuando me equivoqué, tuve errores como cualquier otro futbolista. Se generaron ciertos comentarios, la gente no estaba satisfecha con los errores. Aprendí de eso. Cuando viví la situación buena, no lo manejé de muy buena manera. Y la situación mala tampoco. Me quedaron las dos experiencias y ahora siento que lo manejo muy bien. Son circunstancias que se presentan en mi profesión, estás expuesto al error y al acierto, a los malos comentarios y a los buenos comentarios. Simplemente hay que estar enfocado en la profesión y en hacer las cosas bien.

¿Por qué cree que no manejó bien los buenos y los malos momentos en Junior?

Cuando pasó el primer campeonato, que me lesioné en la semifinal, me dejé llevar por muy buenos comentarios, leía Twitter, miraba mucho Instagram, veía que la gente me halagaba, que la gente me reconocía en la calle y me decía muchas cosas positivas. En cierta parte me fui poniendo muy egocéntrico en mi casa, sin darme cuenta. Quizá, por ahí, me fastidiaba por cosas que normalmente no me fastidiaban. Cuando estaba así, me equivoqué (en la cancha), creo que fue en un partido contra Santa Fe, y la gente me ‘mató’. Me refugié en mi casa y me di cuenta que estaba en esa situación, que me sentía muy altivo, muy todo. Volví y la familia siempre está ahí. En ese momento malo empecé a llenarme de resentimiento y a decir: ‘la gente es injusta porque he hecho las cosas bien y no sé qué’. Ahí comencé a mirar que eso no era muy bueno tampoco. Aprendí. Simplemente es fútbol, un día estás bien, otro día vas a estar mal, pero siempre hay que permanecer estable, uno no se puede dejar llevar porque un día está bien y la gente lo ama. No vas a ser Dios ni el peor jugador del mundo. Eso me quedó de enseñanza y no me ha vuelto pasar.

El futbolista, en medio de los elogios, a veces entra en una burbuja y no se da cuenta hasta que recibe lecciones como la que a usted se le presentó…

Yo no era una persona arrogante, mala, pero sí en ciertos aspectos, con mi familia, en un círculo muy cercano, sí había cierto ego. No es que hubiera cambiado del cielo a la tierra, y que me creía, pero había cierto ego. En tu subconsciente se meten tantas cosas buenas y crees que todo está perfecto. Era un error y aprendí de eso muy temprano. Eso me ayuda muchísimo en esta etapa en la que estoy.