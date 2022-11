“La tormenta tiene que pasar”: Nairo Quintana tras decisión del TAS

Ante esto, Quintana lamentó la decisión del tribunal a través de un video publicado por su equipo de comunicaciones e insistió en su inocencia.

“Lamentablemente el fallo no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping, más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido ningún problema por dopaje”, expresó el ciclista.