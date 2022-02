“Nadie esperaba esto de nosotros”: José Mosquera

Desde el primer día de competencia en el estadio Quisqueya de Santo Domingo los Caimanes de Barranquilla han hecho historia en para Colombia en la Serie del Caribe y este lunes dieron un golpe sobre la mesa al vencer al favorito y equipo local del clásico caribeño, los Gigantes del Cibao de República Dominicana.



“Nadie esperaba esto de nosotros”, expresó el dirigente del equipo de Colombia, José Mosquera, sobre los resultados alcanzados por la escuadra colombiana que con el triunfo 2-1 sobre los dominicanos, empató en el liderato de la etapa regular del torneo.

Las palabras de José Mosquera, mánager de Caimanes, tras la victoria 2-1 ante Gigantes del Cibao, en la Serie del Caribe. Lo entrevista @pelotacaliente1 pic.twitter.com/8skt9xSUoS — DeportesEH (@DeportesEH) February 1, 2022



Sin lugar a dudas la presencia de jugadores como Robinson Canó, Marcell Ozuna, Hanser Alberto o José Siri hace de República Dominicana el equipo a vencer y lograr superarlos es alto de gran valor, no solo para los Caimanes, sino para todo el béisbol colombiano.



“Es algo digno de estos campeones, es difícil todas las emociones que tengo hoy, porque esto es poner en la lupa el béisbol de nuestro país”, explicó Mosquera, quien dijo sentirse bendecido de tener la responsabilidad de guiar a sus jugadores, a quienes dio todo el crédito por la victoria.



Mosquera sabe que su equipo logró derribar a un grande, no solo del béisbol del Caribe, sino de este deporte a nivel mundial, por lo que resaltó la importancia de que sus jugadores mantengan el enfoque para seguir avanzando en el campeonato.



“Le ganamos a un grande y debemos enfocarnos en lo que viene y no dormirnos en los laureles, porque nos puede salir caro”, reflexionó el capataz de los Caimanes colombianos, que en cada paso que dan continúan haciendo historia en la Serie del Caribe.

De la misma forma, el barranquillero Luis Felipe 'Pipe' Urueta, manager de los Gigantes del Cibao, felicitó a todo el equipo de Caimanes por el papel que vienen realizando en esta Serie del Caribe.