Atletismo del Magdalena muestra un camino de marcas

No hay mejor baremo para evaluar la conquista de medallas en un campeonato nacional de menores de atletismo que las marcas. El campeonato sub-18, celebrado en Barranquilla el fin de semana, que dejó a Valle y Antioquia como los más ganadores, Atlántico en el tercer lugar entre los de más puntuación y Magdalena como el más eficiente en finales ganadas, definirá por sus mejores registros quiénes representarán al país en el Suramericano de Brasil.

La Liga del Magdalena mostró que, con un número de atletas efectivos: 12 (Atlántico participó con 33 en el Nacional Sub-18), ganó cuatro finales: 100 metros, 200 metros, 400 metros y salto triple con registros que los pueden llevar en nombre de Colombia al Suramericano de Sao Paulo, Brasil.

Natalia Duarte García, de 17 años, ganó los 100 metros con marca de 12 segundos 09 centésimas, los 200 metros (24.81) con una serie en la carrera de la curva (24.54) e integró el relevo 4x400 mixto que fue segundo en la final tras la posta ganadora de Valle del Cauca.

En el relevo mixto, disputado el domingo, Natalia dio la primera vuelta con el testimonio tras recibirlo con ventaja del segundo corredor Freddy Jiménez Roa. En los últimos 80 metros Duarte fue superada por Nohamy Castro, del Valle y permitió estirar la ventaja para el triunfo en la carrera de Juan Montaño. Los vallecaucanos pararon el reloj en 3:36.54. Magdalena en 3:38.80.

Miguel García, entrenador de la Liga del Magdalena, destacó el proceso que adelantan en Santa Marta y precisó que las marcas mínimas son establecidas por los escalafones de la Confederación Suramericana de Atletismo.

La experiencia de Martín Suárez, entrenador de las campeonas nacionales sub 20, Natalia Linares y Estrella Lobo, dice Miguel García ha permitido que todos los entrenadores del Magdalena aprendamos. “Ha compartido sus conocimiento de capacitaciones en Europa, el año pasado, con nosotros. Tenemos unas máquinas para los trabajos de fuerza y adquiridas a través de donaciones con fundaciones como la Daniel Barragán (ex bicicrocista del Atlántico). Hoy contamos una implementación que creemos que no la tiene ninguna liga en el país”.