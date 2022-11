Tite esconde sus cartas antes del debut mundialista

Tite, entrenador de la selección brasileña, no quiso desvelar ningún detalle de la alineación que colocará este jueves en el debut mundialista contra Serbia.

El técnico de la 'Canarinha' fue bombardeado a preguntas sobre el once inicial de este jueves, en el que las principales dudas es si jugará Vinícius Júnior o Lucas Paquetá, y Fred o Fabinho.

"No voy a decir cuál es la alineación de mañana porque no quiero dar ninguna información a mis rivales", dijo Tite, que realizó esta semana un día de entrenamientos a puerta cerrada y en las otras dos jornadas solo ha abierto los ejercicios 15 minutos para la prensa.

"Cuando elegimos, unos se quedan satisfechos, otros no. Pero no es solo deciden los jugadores, ellos son también parte de decisión, ahora tenemos que trabajar con ellos. Es una constante que somo un equipo equilibrado. Tenemos que encontrar un equilibrio entre atacantes y defensores", aseguró.

"Tengo que tener las habilidad de explotar las ventaja de este equipo, tenemos grandes jugadores como Neymar, Vinícius. Hay que tener en cuenta que con cinco cambios podemos cambiar el ritmo de juego más a menudo, esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la estrategia", señaló.

Tite también se refirió al cansancio físico de jugar cada pocos días y de cómo esto puede tener su influencia en las alineaciones que disponga durante el torneo.

Sobre el favoritismo de Brasil, Tite explicó que él solo no puede llevar la responsabilidad de los últimos 20 años, desde que Brasil ganara su última Copa del Mundo en 2002.

"No puedo quedarme con la responsabilidad de los últimos 20 años, solo he estado aquí cuatro. Es un gran país, apasionado por el fútbol, y este sirve también como herramienta para la educación. No solo tenemos presión, sino que la aprovechamos, porque soñar es parte de nuestra vida. Alguien dijo que es bueno soñar, y nosotros soñamos con ganar la final", comentó.

Tite también se refirió a Raphinha, jugador del Barcelona, del que dijo que les sorprendió mucho.

"Raaphinha nos sorprendió mucho cuando le vimos en el campo, su velocidad, su disparo, su capacidad de sacrificio. Cada día ha demostrado mucha madurez y concentración. Ahora es titular habitual en el Barcelona", dijo Tite.