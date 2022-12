“Messi sería el mejor de la historia aún sin ganar el Mundial”: Guardiola

"Nadie puede dudar que es el mejor de todos los tiempos. Para mí, él es el mejor, es difícil pensar en un jugador que pudiera competir con lo que él ha hecho", afirmó el técnico en rueda de prensa.

"Si no hubiera ganado la Copa del Mundo, mi opinión no cambiaría", recalcó el ex entrenador del Barcelona, que dirigió a Messi desde el banquillo entre 2008 y 2012, y para quien el Mundial de Catar es para el argentino "la guinda de una carrera increíble".