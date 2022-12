Modric, crítico con el árbitro: “No me puedo creer que pitara ese penalti”

"No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo el jugador, que a sus 37 años puede estar viviendo su último Mundial.

El madridista consideró "claves" dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.