“La FIFA es una pobre representación del fútbol”: Gary Neville

Gary Neville, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, fue muy crítico tanto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como con este organismo, y dijo que estos líderes "no unen, solo dividen" y que la FIFA es una "pobre representación" de lo que es el fútbol.

Neville, que actúa como experto en la televisión británica, habló durante la transmisión del partido inaugural entre Catar y Ecuador y criticó abiertamente el discurso de Infantino en Doha del sábado, en el que dejó la siguiente frase: "Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante".

"No debería usar esas frases. Es un escándalo", dijo Neville, que extendió su crítica a otros líderes mundiales.

"Es una de las grandes caras reconocibles del fútbol; debería unir a la gente y representar a todos los países, no hacer como ayer, que parecía que solo hablaba para unos pocos", añadió.

"Estoy cansado de esta clase de líderes, como Johnson, como Trump, Infantino, Blatter... No unen, solo dividen. La FIFA es una pobre representación de lo que es el fútbol un bello deporte. La FIFA debería limpiar sus actos", comentó Neville, que representó en 85 ocasiones a Inglaterra.