Diego Lugano: “Uruguay ha sido la selección más perjudicada en esta Copa”

"Uruguay tenía más expectativas en la Copa del Mundo, porque sus jugadores eran muy buenos, pero también sucedieron muchas cosas extrañas. De lejos, de lejos, Uruguay fue la selección más perjudicada en esta Copa. De cuatro penaltis pitados en la serie, dos fueron contra Uruguay y los dos no fueron. Y los que fueron a favor no los señalaron. Está claro que si vences 3-0 al rival no te tienes que preocupar por eso", apuntó Lugano, que afirmó que se "especula mucho en el país sobre la salida" de Diego Alonso, pero "no está confirmado".

También habló de Giorgian de Arrascaeta, que sólo fue titular en el último partido ante Ghana, en el que marcó los dos goles de Uruguay: "Tuvo menos minutos de los que podía esperar, pero el entrenador tendrá sus razones. Siempre con el resultado a la vista es más fácil criticar. En el último partido, cuando tuvo la oportunidad, tuvo dos balones y marcó dos goles. Está en un momento bueno, pero tristemente no fue suficiente, pero puede ser uno de los líderes futbolísticos de Uruguay en la salida de los veteranos".

Sobre la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina, "dos selecciones con historia y con dos de los mejores jugadores del mundo", en referencia a Lionel Messi y Kylian Mbappe, Lugano consideró que está "todo muy equilibrado, que gane el mejor y que nadie sea beneficiado ni perjudicado", según dijo tras la participación en un torneo de fútbol de leyendas dentro de los actividades organizadas en el Mundial de Qatar 2022 en Doha.