Luka Modric lidera la convocatoria de Croacia con miras al Mundial

El incombustible centrocampista del Real Madrid Luka Modric, de 37 años, lidera la convocatoria de Croacia para el Mundial de Catar, donde el equipo defenderá el subcampeonato logrado hace cuatro años en Rusia.

El seleccionador Zlatko Dalic dio a conocer este miércoles la lista de 26 jugadores en la que destaca, de nuevo, el talento de sus mediocampistas con Modric, el interista Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, del Chelsea.

HERE IT IS!



#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni pic.twitter.com/P5T3876pP2