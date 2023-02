Mees, el mata gigantes

“Estaba nervioso al principio, me temblaban las piernas, pero me fui tomando confianza con mis servicios. Intenté mejorar poco a poco. Anoche hablé con mis padres, me dijeron que iba a jugar contra el mejor de todos. Sentí que tenía las capacidades para ganar y así fue. Puede que pierda mañana (este jueves), pero ya estoy contento con lo hecho hasta ahora”, afirmó Mees a EL HERALDO.

El neerlandés de 16 años no podía parar de sonreír y, aunque sabe que su nombre hará eco en la historia del Mundial, no quiere cargar con la responsabilidad de llevar el rotulo de nuevo favorito.

“No sé si soy el favorito, mañana veré si sigo inspirado (risas). Como le he dicho a mi entrenador, solo sueño con jugar al más alto nivel”, finalizó.