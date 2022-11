Mundial de Qatar: Dinamarca burló la censura de FIFA con su camiseta

Los daneses salieron al campo de juego con una indumentaria totalmente roja fabricada por la empresa Hummel, con los escudos en tomo monocromáticos intencionalmente, como una crítica a la violación de los Derechos Humanos en Qatar.

"Esta camiseta lleva consigo un mensaje. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona" aseguró el fabricante deportivo en su cuenta de Twitter.

This shirt carries with it a message.



We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.



We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS