Mikaili Sol, la eterna reina de Salinas del Rey

La ganadora no podía ser otra. La rider brasileña Miakili Sol, que en esta parada está representando a los Estados Unidos, demostró su jerarquía y defendió el título del Mundial de Kitesurf que el año pasado también había ganado en Salinas del Rey.

Tomó lo que le pertenecía, después de perder sorpresivamente en la primera parada del Mundial frente a la tricampeona del mundo Bruna Kajiya, la pequeña ‘Mai’, como algunos le suelen decir, se volvió a montar a lo más alto del trono y recuperó el primer lugar del ranking mundial dentro de este deporte.

“Este título significa muchísimo para mí, pues vengo de obtener el segundo lugar en Catar. Volver a estar en un primer puesto y, más en Salinas, tiene mucho valor. Son victorias que me siguen motivando a hacer lo que hago”, declaró a EL HERALDO.

La brasileña que no tuvo una competencia sencilla al tener que dejar en el camino a rivales como la española Claudia León, la sueca Nathalie Lambrecht y ya mencionada Bruna Kajiya, supo mantener su nivel y mitigar los daños en una jornada llena de imprecisiones.

“Sin sonar arrogante, me preparo muchísimo para estos eventos. No quiero quitarle el mérito a mis rivales, mas desde que confirmé la asistencia tenía una mentalidad ganadora. Me centré en lo que hago y por eso el resultado. Además, Salinas es un lugar especial, me permite sacar lo mejor de mí”, aclaró.

“En el agua todas somos competencia, pero fuera de ella somos amigas. Discutimos sobre cómo fue la presentación y no mezclamos la amistad con lo que pasa en allá dentro. Hablamos sobre cómo nos sentimos en el duelo”, agregó sobre su conversación con Bruna al terminar la final.

Mikaili Sol lleva siendo la mejor de la rama femenina desde hace muchos años y apuntó que espera seguir cautivando público para este deporte.