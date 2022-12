Muere el atlanticense José Kaoru Doku, campeón con Santa Fe en 1948

“Tenía 24 años cuando debuté. El primer juego fue en Medellín y perdimos ese partido. Después los demás partidos los jugué como titular. Tenía una propiedad que era sacar goles, a mí me decían el hombre sin gol. Yo saqué como 21 goles. En Santa Fe estaba Antonio Julio De la Hoz, un barranquillero que se había consolidado en su puesto (y también salió campeón en 1948). No era un hombre que metía tantos goles, pero sí los sacaba. Yo me colocaba en la portería y era preciso, ahí llegaba la bola y sacaba los goles. Yo le saqué goles a muchas estrellas, a Pedernera, entre otros”, recordó Doku en aquella entrevista.

“Había jugadores de River Plate, estaba Pedernera y otros jugadores estrellas. También trajeron jugadores de San Lorenzo. Recuerdo mucho los viajes que hicimos a Ecuador y Bolivia. Yo jugué en 1957 en Millonarios, allá me llevó Gabriel Ochoa Uribe. Allá también jugué varios partidos”, agregó.

Nunca jugó en Junior. Recibió ofertas del Sporting, desaparecido equipo de Barranquilla, pero no se concretó su fichaje.

Era hijo de Candelaria Bermejo y Toshio Doku, un japonés que extendió raíces en la Costa Caribe colombiana. “Yo era más costeño que japonés. Me decían ‘Casimoto’. Jugaba con una balaca”.