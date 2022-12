Gustavo Maldonado, un talento atlanticense

Este 2022 trajo consigo la aparición de un nuevo talento en el deporte del Atlántico. Ese es el soledeño Gustavo Maldonado, quien a lo largo de todo este año ha tenido un buen andar en el levantamiento de pesas.

Por todo lo cosechado a lo largo del año, el deportista fue galardonado este martes como el mejor deportista de provincia en la gala de Acord del mejor deportista del año.

“Quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de quedar como mejor deportista de provincia y por todo lo que me ha pasado”, expresó el atleta a EL HERALDO.

“Gracias a Dios fue un año excelente. Comencé en Cuba y fui campeón, en los Bolivarianos por una lesión no pude ser campeón. Fui campeón panamericano y tuve un buen Mundial. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que ha sido este año para mí”, añadió.

El oriundo de Soledad habló acerca de la dura preparación que ha tenido esta temporada y de ser liderado por Luis Arrieta.

“Fue una preparación muy dura para el Mundial. Teníamos pensado montarnos al podio, pero no se dieron las cosas. Estoy muy agradecido con todo lo que logré y por haber quedado entre los 10 mejores del año”, manifestó el deportista.

“Ha sido muy beneficioso estar con Luis. Él me conoce desde niño, me sabe trabajar, compartimos bien en equipo. Para Soledad es algo grande tenerlos a los dos, porque no ha conocido muchos deportistas que hayan sobresalido”, complementó.

Por último, Gustavo aseguró que su gran objetivo la siguiente temporada será la preparación para conseguir un cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tenemos varios campeonatos y clasificatorios de Juegos Olímpicos, que eso será el principal apunte. Queremos hacer lo mejor posible para empezar a asegurar el tiquete a los Juegos Olímpicos de París”, concluyó.