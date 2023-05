Millonarios espera sonreír frente América Mineiro tras amargura ante Junior

Millonarios buscará el miércoles consolidarse en el liderato del Grupo F de la Copa Sudamericana cuando reciba en Bogotá al América Mineiro, que vive una mala hora y no levanta cabeza ni en el torneo continental ni en el Brasileirao.



Los capitalinos, dirigidos por Alberto Gamero, son primeros de la zona con seis enteros, tres más que los brasileños y que Defensa y Justicia, mientras que Peñarol es último sin puntos.



El conjunto colombiano viene de perder 1-0 el domingo en su visita al Junior de Barranquilla, un duelo en el que Gamero decidió jugar con una nómina conformada con suplentes precisamente para guardar a su equipo titular para el duelo de Sudamericana.



Pese a esa caída, Millonarios sigue segundo de la liga de su país con 29 puntos, tres menos que el líder Águilas Doradas.



Es por ello que se espera que ante los brasileños aparezcan como titulares el portero Álvaro Montero; los defensores Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Jorge Arias; los centrocampistas Daniel Giraldo, Larry Vásquez, David Silva y Daniel Cataño, y los delanteros Óscar Cortés y Leonardo Castro.



Por su parte, el América Mineiro solo ha ganado dos partidos -ambos ante el Nova Iguaçu de la Serie D por la tercera ronda de la Copa de Brasil- de los últimos siete disputados.



El Coelho, dirigido por Vágner Mancini, es último del Brasileirao sin puntos y el fin de semana cayó 3-2 con el Santos, un duelo en el que el estratega dijo que su equipo hizo un "gran juego" pero cometió dos errores, uno de ellos "grotesco".



"Para nosotros es importante saber que el partido contra Millonarios nos puede dar una buena oportunidad para equilibrar el grupo", expresó Mancini tras la derrota del fin de semana.



Agregó que una derrota supondrá que los colombianos les saquen una ventaja de seis puntos, algo que intentarán no permitir.



"Para evitar que eso suceda, tenemos que mostrar el nivel de juego que mostramos hoy (ante Santos), pero, lógicamente, sin los errores", señaló.



Se espera que en el once del América estén nombres como los del portero Matheus Cavichioli; defensas como el lateral Marlon; los centrocampistas Ale, Everaldo y el argentino Martín Benítez, y el delantero Aloisio.