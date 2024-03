Miguel Borja, otro jugador que se declara en deuda con Junior

En una de sus historias de Instagram, Michael Ortega escribió sobre una foto en la que celebraba un gol con la casaca rojiblanca: “Tenemos una deuda pendiente”.

Borja es otro ex tiburón que en los últimos 30 días acepta que tiene un saldo en rojo y que quisiera regresar por tercera vez para ponerse a paz y salvo.

En medio de su dulce momento en River Plate, con el cual ha marcado diez goles en lo que va del año, ‘el Colibrí’ dijo en una entrevista con Espn Colombia: “Lo he dicho muchas veces, soy hincha de Junior y tengo algo pendiente ahí deportivamente hablando. Dios me dio la bendición de marcar muchos goles (en Junior, 51 en total en dos ciclos), pero no pude darle una estrella en mi paso por el club, me gustaría”.

Lea: Yaser Asprilla, nominado al mejor gol del mes con el Watford de Inglaterra

¿Podrán volver algún día? El tiempo lo dirá. Por lo pronto, Borja está tranquilo en River y no le cierra la puerta a nadie a futuro. Menos a Junior, su equipo del alma.

“Cualquier otro equipo del fútbol colombiano que me valore en su momento, seguramente voy a estar a disposición. Ahora solamente vivo el presente acá en River, estoy muy feliz. Ojalá anote muchos goles y me renueven por cinco años más (risas)”.