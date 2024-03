Jorge Luis Pinto comparó a Marco Pérez con Lewandowski

“Yo siento que Borré es para jugar con dos delanteros, más no de ‘9’. Es un delantero para jugar más retrasado o por el costado, como jugaba en River. Pero ‘9’ posicionado, no. Él no sabe pivotear, le cuesta. Él sabe romper, saber jugar de espaldas, de vez en cuando, pero no sabe pivotear. Y a veces no tiene claro el posesionamiento del cruce de pelota”, manifestó.

En ese momento entró en escena Marco Pérez, un jugador del gusto de Pinto, al que asemejó con el fútbol del polaco Robert Lewandowski, goleador actual del FC Barcelona.

“A mí me gusta Marco Pérez, al que tú lo ves quieto o moviéndose lento, y ‘praaa’, rompió. Como Lewandowski, que juega aquí, juega allá, y de pronto, ‘praaa’, apareció, rompió línea, ganó la espalda y anotó”, asegura.