Marco Pérez acusa a Álex Mejía de racismo: “Me llamó esclavo tres veces”

El delantero chocoano se mostró indignado y aseguró que el volante barranquillero lo llamó tres veces esclavo en medio de unos dimes y diretes en el campo de juego.

“El motivo por el cual vengo a la rueda de prensa es que estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y esa es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar. La verdad estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa. Esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo”, contó Pérez ante los periodistas.

El atacante de 32 años no puede creer que el volante de 34 calendarios apele a expresiones racistas que, considera, sobrepasan las discusiones típicas que se presentan en un campo de juego.