Entre lágrimas y tras 16 años, Marcelo le dijo adiós al Real Madrid

"No hay ningún problema en salir de un equipo, el mundo no se acaba ahora, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas bonitas en la vida fuera del fútbol. Quiero seguir jugando. Lo decidimos en conjunto así y es un día de alegría, no me voy pensando que quería un año más. Siempre seré un aficionado más del Real Madrid, no podía estar aquí sin aportar. Es la mejor manera, salir por la puerta principal mirando a la cara de todos", agregó.

Así, al separarse de la afición que gritó su nombre más de una vez en las tribunas españolas, fue claro y le dejó un mensaje.

"( A la hinchada) la voy a llevar siempre en el corazón, me han dado muchas alegrías. Recuerdo un día de mi cumpleaños que corearon mi nombre y me cantaron el cumpleaños feliz en el Bernabéu. Fue inolvidable. Dejo mi legado en la afición y es muy bonito, me alegra dejar algo más que dar patadas a un balón, la persona es más importante", concluyó.