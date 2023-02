Manchester United 2, Palace 1: los de Ten Hag dan pelea en la Premier

Está lejos, a ocho puntos, pero en una liga tan igualada como la Premier, en la que un equipo en zona de descenso está capacitado para sorprender al líder, no hay imposibles. Al menos eso piensa el Manchester United mientras prolonga su mejoría. Con mayores síntomas de fuerza desde la salida de Cristiano Ronaldo. Exhibiendo autoridad en Old Trafford hasta que una acción modificó el rumbo de una tarde tranquila.

Vencía 2-0 el equipo de Erik ten Hag un partido muy de cara desde el inicio. Una mano despegada del cuerpo de Hughes dentro de su área, a un centro lateral de Rashford, provocó un claro penalti cuando no se cumplían los cuatro minutos. El VAR ayudó al colegiado, que no lo apreció a primera instancia. Un especialista, Bruno Fernandes, no perdonó en su lanzamiento pausado, al trote, con salto final y engaño al portero rival.